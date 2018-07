Test gegen Bärnbach-Köflach im Trainingslager war beim 41:14 kein Maßstab. Die Stimmung ist trotzdem bestens.

„Schweißtreibende Tage“ überschreibt BHC-Pressesprecher Thorsten Hesse seinen Zwischenbericht aus dem Trainingslager des bergischen Handball-Erstligisten in der West-Steiermark. Beim ersten Test während des einwöchigen Aufenthalts in Köflach gegen das regionale Top-Team, die HSG Remus Bärnbach-Köflach, sorgten allerdings mehr die Temperaturen als der Gegner für transpirierende BHC-Profis. Das 41:14 (22:9) brachte Löwenbändiger Sebastian Hinze entsprechend wenig Erkenntnisse. Zur Ehrenrettung des Teams aus Bärnbach/Köflach muss man allerdings sagen, dass die Mannschaft gerade erst in ihre Vorbereitung eingestiegen war. So kamen die Lokalmatadore mit der aggressiven 5:1-Deckung der Löwen von der ersten Sekunde an gar nicht klar. Die zahlreichen Ballverluste spiegeln sich bei den BHC-Haupttorschützen - allesamt Gegenstoß-Spieler auf den Außenpositionen: Jeffrey Boomhouwer (13), Yannick Fraatz (9) und Milan Kotrc (6). Rechtsaußen Arnor Gunnarsson konnte wegen seiner Grippe noch nicht spielen. Der offensive Plan von Hinze ging damit allerdings nur selten auf. Er hatte aus dem Positionsangriff Erkenntnisse für die weitere Trainingsarbeit ziehen wollen.

Insgesamt könnte die Stimmung im BHC-Tross kaum besser sein. „Wir fühlen uns hier wahnsinnig gut aufgenommen, finden perfekte Trainingsbedingungen vor. Man weiß hier einfach, was ein Proficlub braucht“, schwärmt BHC-Chef Jörg Föste vom Hotel & Therme Nova. Mit dem 31. Geburtstag von Czaba Szücs gab es am Freitag auch einen Anlass zu feiern. BHC-Rückraumspieler Fabian Gutbrod gibt weiter täglich seine augenzwinkernden Trainingslagereindrücke wider auf dem offiziellen YouTube-Kanal des BHC unter www.youtube.com/bhc06. Vom zweiten Testspiel des BHC gegen den aktuellen österreichischen Meister Fivers Margareten aus Wien, das am Sonntagabend angepfiffen wurde, berichten wir in unserer Dienstag-Ausgabe, in der Trainer Hinze seine Eindrücke aus Köflach widergibt. ma