BHC wertet zweite Mannschaft auf

Der Bergische HC stellt ab der kommenden Saison seine zweiten Mannschaft neu auf. Auf Jörg Müller, der aktuell mit dem Team noch um den Klassenerhalt in der Regionalliga bangt, folgt dann der ehemalige National- und Bundesligaspieler (LTV Wuppertal, TuSEM Essen) Mirko Bernau (43), der in Doppelfunktion hauptamtlich als sportlicher Leiter und Trainer fungieren wird. So soll gewährleistet werden, dass die Schnittstelle zwischen Nachwuchs und Profis optimiert wird, insbesondere für die starken Jahrgänge, die in den nächsten Jahren aus der Jugend des BHC hervorgehen. Mittel- bis langfristig werde die 3. Liga angestrebt. Die Mannschaft werde in der kommenden Saison ein völlig neues Gesicht erhalten und aus Spielern der unmittelbaren Region und Talenten aus den eigenen Reihen bestehen, so der BHC. Red