Vor dem morgigen Auswärtsspiel in Coburg verlängert der Handball-Zweitligist weitere Verträge. Auch Trainer Hinze soll bleiben.

Mit dem schweren Auswärtsspiel beim HSC 2000 Coburg endet für die Handballer des Bergischen HC am Freitag (Anwurf 20 Uhr) erst die Hinrunde der Saison in der zweiten Bundesliga. Doch die Personalplanungen für die kommende Saison sind bereits fix – zumindest, was den aktuellen Kader betrifft. Der hat bisher voll überzeugt und den BHC mit nur zwei Minuspunkten auf klaren Kurs Wiederaufstieg in die Eliteklasse gebracht.

Mit Fabian Gutbrod, Jan Artmann und Maciej Majdzinski hat der BHC nun auch die drei Spieler aus dem 15er-Stammkader längerfristig an sich gebunden, deren Verträge bisher nur bis zum Sommer liefen. „Damit haben wir das Gerüst zusammen, mit dem wir 2018/2019 planen dürfen“, verkündete Beirat Jörg Föste.

Auch eine Verlängerung mit Trainer Sebastian Hinze scheint nur noch Formsache. „Wir sind uns einig, dass ich auch nächstes Jahr hier Trainer sein werde, hatten nur noch keine Zeit, das festzumachen“, sagte Hinze selbst. Und Föste wollte dem nichts hinzufügen.

Hört sich fast ein bisschen nach dem Wunsch auf einen Einjahresvertrag beim Trainer an, während der BHC bei den Spielern, wie üblich, längerfristige Verträge aufsetzte. Rückraum-Shooter Fabian Gutbrod (29), seit 2013 beim BHC, soll nun bis 2021 bleiben. Die Verträge von Linksaußen Jan Artmann, der bereits seit 2012 für die Löwen spielt, und von Maciej Majdzinski (21) werden jeweils bis 2020 verlängert. Der kampfstarke junge Pole auf Halbrechts war im Januar 2016 sozusagen aus der Konkursmasse des HSV Hamburg zum BHC gekommen und hat sich hier hervorragend weiterentwickelt.

Mit dem BHC-Eigengewächs Alexander Weck wurde außerdem ein Rückraumtalent der A-Junioren bis zum Sommer 2021 mit einem Kontrakt bei den Bergischen ausgestattet. Der Youngster, der in diesem Jahr erstmals für die Jugend-Nationalmannschaft der Jahrgänge 2000 und jünger nominiert worden war, soll ab kommender Saison fest bei den Profis mittrainieren, auch wenn er noch A-Jugend spielt.

„Abgeschlossen sind die Planungen damit noch nicht“ , sagte Föste, der mit Trainer Sebastian Hinze nun allein für das Personal zuständig ist. Der Sportliche Leiter Viktor Szilágyi wechselt ja nach Kiel. Föste ließ durchblicken, dass er sich durchaus eine Aufstockung des Kaders mit ein, zwei qualitativ hochwertigen Spielern vorstellen kann. Derzeit kommt man nur mit den Nachwuchsleuten Dorian Wöstmann und Jonas Dell auf 17 Mann.

Am Freitag in Coburg hat Sebastian Hinze voraussichtlich seinen gesamten aktuellen Kader zur Verfügung. Coburg, Mitabsteiger aus der ersten Liga, hat dagegen in der Saison immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt und auch zuletzt beim 27:27 in Emsdetten auf zwei wichtige Spieler verzichten müssen. Für Sebastian Hinze ist das auch ein Grund, warum die Coburger derzeit nur auf Platz sieben stehen, zwölf Punkte hinter dem BHC.

„Es wird trotzdem ein sehr schweres Spiel“, prophezeit Hinze und rechnet damit, dass zuletzt verletzte Spieler des Gegners zurückkehren könnten. Zu Hause hat Coburg erst vier Punkte abgegeben, auch Top-Teams wie Balingen, Bietigheim und Nordhorn geschlagen. Dass der BHC jeden Gegner und jede Aufgabe mit Respekt angeht, hat er im Saisonverlauf bewiesen. Übrigens: Alle Verträge gelten für die erste und die zweite Liga.