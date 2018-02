Im letzten Test vor dem Liga-Auftakt unterliegen die Handballer beim Erstligisten mit 27:32.

Wuppertal. Sechs Tage vor dem Restrundenauftakt gegen Hildesheim und noch ohne den erkrankten Jan Artmann und die schwedischen Vizeeuropameister Linus Arnesson und Max Darj hat der Bergische HC sein letztes Testspiel der Winterpause gegen Erstligst GWD Minden mit 27:32 (13:16) verloren. Vor rund 300 Zuschauern in Stadthagen hinterließen die Gäste gegen den Bundesliga-Zwölften aber einen ordentlichen Eindruck.

Angeführt von Csaba Szücs auf der Spielmacher-Position kamen die Löwen zu frühen 4:2- und 6:4-Führungen, die GWD mit gutem Tempospiel jeweils wieder ausglich. Beim Stand von 6:6 hatte der Bundesligist gleich zwei Mal die große Chance, erstmals in Front zu gehen. Bastian Rutschmann parierte aber jeweils glänzend. Erst in der 13. Minute gerieten die Löwen beim 8:9 erstmals in Rückstand, obwohl die eigene Deckung bis dahin nicht besonders gut gestanden hatte.

Mitte des Durchgangs stellte BHC-Coach Sebastian Hinze im Rückraum um. Für Szücs und und den bislang zweifachen Torschützen Bogdan Criciotoiu kamen Fabian Gutbrud und Maciej Majdzinski. Auf die Mitte rückte Kristian Nippes. Zur Pause stand ein 13:16-Rückstand, der mit einer etwas besseren Chancenverwertung vermeidbar gewesen wäre. Defensiv ließen die Gäste außerdem sehr viel Bewegung im Mindener Angriffsspiel zu.

Nach Wiederanpfiff stand die BHC-Deckung, die überwiegend in der 6:0-Variante agierte, dann deutlich besser. „Es war dann ein richtig guter Test“, freute sich Hinze. „Insbesondere in den ersten 20 Minuten konnten wir den Mindener Rückraum nicht wirklich fern halten. Das haben wir im weiteren Spielverlauf viel besser gelöst.“ Nach 45 Minuten gelang den Löwen durch Max Bettin der Ausgleich zum 22:22. Und es wäre noch mehr drin gewesen, doch in Halbzeit zwei vergab die Mannschaft durch Arnor Gunnarsson und Bettin insgesamt drei Siebenmeter.

Bis zum 24:25 hielten die Gäste gut mit, dann zog GWD weg und sicherte sich einen Fünf-Tore-Vorsprung. „Wir haben in der Abwehr immer wieder umgestellt und Dinge ausprobiert, so dass das Ergebnis in Ordnung geht“, stellte Hinze klar. „Am Ende haben wir noch ein paar Konter bekommen.“

Offensiv ragte kein Löwe besonders heraus. Fabian Gutbrod war mit fünf Treffern erfolgreichster BHC-Werfer. Dabei hatte er wie Torwart Christopher Rudeck, Bogdan Criciotoiu, Milan Kotrc und Max Bettin am Tag zuvor noch in der abstiegsbedrohten Zweiten des BHC mitgespielt, aber die 27:28-Niederlage im Regionalliga-Duell gegen Königshardt nicht verhindern können.

Den drei verworfenen Siebenmetern messe er keine so große Bedeutung bei, betonte Hinze nach der Partie gegen Minden. Für den Trainer ging es weniger um das Ergebnis als die Erkenntnis, auf höchstem Level gut mithalten zu können. Das ist der Mannschaft nach dem Gewinn des Salming-Cups am vorigen Wochenende auch im letzten Test gelungen. Für den Start der Restrunde am kommenden Samstag gegen Eintracht Hildesheim ist der Zweitliga-Spitzenreiter also bestens gerüstet. Bis dahin dürfte auch Linksaußen Jan Art mann wieder fit sein. Max Darj und Linus Arnesson steigen am Dienstag ins Training ein.