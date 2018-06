Neuer Vertrag gilt bis 2021.

Der Bergische HC hat Rückraumspieler Tomas Babak langfristig an sich gebunden. Der tschechische Nationalspieler spielt seit 2016 beim BHC und kann auf der Halb- und Mittelposition eingesetzt werden. Das Arbeitspapier wäre 2019 ausgelaufen und gilt nun bis zum Sommer 2021. Tomas Babak kämpft am Dienstag in Perm mit seiner Nationalmannschaft um das WM-Ticket. Das Hinspiel gegen Russland endete 27:26 – dabei erzielte Babak fünf Treffer.

Der BHC teilte zudem mit, dass der Verein zwei neue Team-Partner gewinnen konnte. Ab sofort unterstützen der Hildener Leiterplatten-Produzent Fineline und die Sprockhöveler Großbäckerei Borggräfe die bergischen Handballer.