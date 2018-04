BHC-Ticketverkauf für Freitag zieht an

Die Nachricht, dass der Bergische HC nach dem Sieg in Nordhorn vom Sonntag bereits am kommenden Freitag im Heimspiel gegen Wilhelmshaven den Aufstieg in die erste Bundesliga vorzeitig perfekt machen kann, hat sofort zu einer erhöhten Kartennachfrage für das Spiel geführt. Das steigt um 19 Uhr in den Solinger Klingenhalle. Binnen zwei Stunden wurden am Montagmorgen 40 Karten verkauft. Stand Montag 11 Uhr waren noch 724 Karten verfügbar. Die Kapazität der Klingenhalle liegt bei rund 2500 Plätzen. In dieser Saison war sie bisher einmal ausverkauft. BHC Beirat-Jörg Föste hat versprochen, dass im Falle des Aufstiegs anschließend mit den Fans gefeiert wird. Karten unter

bhc06.de