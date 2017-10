Handball-Zweitligist will Torhüter für fünf Spiele.

Rund vier Wochen soll BHC-Torwart Bastian Rutschmann laut medizinischer Abteilung nach seinem im Training erlittenen Spiralbruch im Finger ausfallen. Ausgerechnet in diese Zeit fallen die Spiele gegen die drei Top-Klubs Nordhorn, Emsdetten und Bietigheim, dazu Auswärtsfahren nach Wilhelmshaven und Konstanz. Da will der Tabellenführer der 2. Handball-Bundesliga kein Risiko eingehen und ist auf der Suche nach Ersatz für Rutschmann für diese Zeit. „Wir sondieren den Markt, um kurzfristig eine Lösung zu finden“, sagte BHC-Macher Jörg Föste am Donnerstag. Mit Christopher Rudeck habe man zwar einen weiteren Top-Torwart, dem man auch zutraue, 60 Minuten lang eine Klasseleistung aufs Spielfeld zu bringen. „Doch was ist, wenn auch Rudeck ausfällt. Das Risiko ist uns zu groß“, so Föste. Sich allein auf A-Jugendliche zu verlassen, die aktuell im Training aushelfen, darauf das will man bei den Ansprüchen des BHC auch nicht. Im Fokus seien weiter dritte Torhüter von Klubs. Auf die erste Anfrage bei Wetzlars Till Klimpke hatte es eine Absage gegeben. gh