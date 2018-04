Kreisläufer Gonzalez und Linksaußen Boomhouwer sollen die Bergischen verstärken.

Der Bergische HC hat seine Personalplanungen für die kommende Saison in der ersten Handball-Bundesliga abgeschlossen. Einen Tag nach dem 38:24 (19:10)-Kantersieg gegen die HSG Konstanz in der Uni-Halle gaben die Bergischen die Verpflichtung von Kreisläufer Rafael Baena Gonzalez (Rhein-Neckar Löwen) und Jeffrey Boomhouwer von MT Melsungen bekannt. Boomhouwer erhält einen Dreijahresvertrag, Gonzalez wurde für zwei Jahre vertraglich gebunden. Der BHC startet somit am 11. Juni mit 18 Profis in die Erstligasaison.

Der 35-jährige Spanier Gonzalez steht mit den Rhein-Neckar Löwen vor dem Gewinn der dritten Deutschen Meisterschaft in Folge. Der 29-jährige Niederländer Boomhouwer soll Linksaußen Jan Artmann ersetzen, der aus gesundheitlichen Gründen seine sportliche Laufbahn beenden muss. Von beiden ist BHC-Trainer Sebastian Hinze überzeugt, dass sie zur Chemie im Team passen und den BHC noch stärker machen. Beirat Jörg Föste sieht den BHC ebenfalls breit und stark aufgestellt. „Unser Ziel war es, jede Position zumindest mit einem Spieler zu besetzen, der über Bundesligaerfahrung verfügt“, sagte Föste.

„Raffa“ Gonzalez ist ein reiner Offensivspieler. Bei den Rhein-Neckar Löwen wurde er zuletzt ausschließlich als siebter Feldspieler eingesetzt. „Von ihm wird nicht nur unser Angriff profitieren, sondern er wird auch unsere Abwehrarbeit verbessern, weil er im Training täglich unseren Innenblock fordern wird“, ist Sebastian Hinze überzeugt. 120 Kilogramm bringt Gonzalez bei einer Körpergröße von 1,91 m auf die Waage. Er gilt als robuster, erfahrener und abschlussstarker Kreisläufer. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus, der BHC griff rechtzeitig zu. „Er könnte uns die entscheidenden Prozente bringen, die wir in der kommenden Spielzeit für unsere Ziele benötigen“, sagt Hinze. Dem direkten Wiederaufstieg soll natürlich der Klassenerhalt folgen.

Dazu soll Jeffrey Boomhouwer beitragen, den die BHC-Fans in einigen Spielen als Spezialisten für Gegenstöße kennengelernt haben. Der schnelle Niederländer traf an guten Tagen im Trikot des TV Emsdetten und aktuell von MT Melsungen gegen die Bergischen immer besonders gut. „Die Fans werden mich nicht gemocht haben. Das wird jetzt anders sein. Die Entscheidung für den BHC ist mir sehr leicht gefallen“, sagt der abwehrstarke Linksaußen, der in Melsungen ein wenig im Schatten vom deutschen Nationalspieler Michael Allendorf steht. Für ihn und für Rafael Gonzalez sollte in der Aufstiegssaison mit dem BHC deutlich mehr Spielzeit herausspringen.