Handball: Erster gegen Dritter der Zweiten Bundesliga heißt es am Mittwoch in der Solinger Klingenhalle. Anwurf ist um 20 Uhr.

Es ist ein echtes Spitzenspiel, das am Mittwoch auf die Zuschauer in der Klingenhalle wartet. Die bisher unangefochtene Nummer eins der Zweiten Handball-Bundesliga, der Bergische HC, erwartet um 20 Uhr den seit elf Spielen ungeschlagenen Tabellen-Dritten ASV Hamm-Westfalen. Bei einem Erfolg könnten die Löwen ihren Vorsprung auf den ersten Nichtaufstiegsplatz, auf dem sich die Hammer derzeit befinden, auf satte 14 Punkte ausbauen. Umgekehrt könnten die Gäste mit einem Erfolg bis auf drei Punkte an Bietigheim auf Aufstiegsplatz zwei dranbleiben.

„Ein starker Gegner. Neben der Qualität haben sie viel Selbstvertrauen getankt, stehen zu Hause wie auswärts stabil“, analysiert BHC-Trainer Sebastian Hinze. Er ist sicher, dass seine Mannschaft von Beginn an „ihr volles Paket“ auf die Platte bringen muss, um erfolgreich sein zu können.

BHC muss auf die Hammer Gegenstöße aufpassen

Besonders über den Gegenstoß mit seinen schnellen Außen Vyros Papadopoulos - im Vorjahr Torschützenkönig der 2. Liga – und Lukas Blohme ist der ASV in den vergangenen Spielen zu vielen leichten Toren gekommen. „Für uns gilt es also, leichte Fehler zu vermeiden und gute Abschlüsse zu finden. Wenn wir sie in den Positionsangriff zwingen können, bin ich mir sicher, dass wir gewinnen“, sagt Sebastian Hinze. Man müsse sich natürlich umgekehrt auch etwas einfallen lassen, um die starke Hammer 6:0-Abwehr zu knacken. Dass Hamm in der Winterpause mal eben den erstligaerfahrenen Ex-BHCer Stanko Sabljic verpflichtet hat und der bisher nur den Backup in der Abwehr spielt, nimmt Hinze als weiteren Beleg für die hohe Qualität des Gastes. Sabljic soll dort nach dem Ausfall von Markus Fuchs die beiden starken Kreisläufer Jan Brosch und Jakob Schwabe entlasten.

Erkältungswelle stört den Trainingsbetrieb

Etwas Sorge macht Hinze, dass seine Mannschaft trotz der zehntägigen Spielpause (am Wochenende war keine Halle für die Partie frei gewesen) jetzt nur noch eineinhalb Tage habe, um sich intensiv auf den Gegner vorzubereiten. In der Vorwoche hatten Spielmacher Linus Arnesson, der schnelle Halbrechte Maciej Majdzinski und Torwart Christopher Rudeck, der im Hinspiel einer der Garanten des 27:21-Erfolgs gewesen war, wegen Erkältung gar nicht trainieren können. Das Wochenende hatte Hinze seinen Spielern – bis auf kleine läuferische Hausaufgaben – frei gegeben.