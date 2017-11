Der Spitzenreiter der 2. Bundesliga besiegt Emsdetten mit 31:25 und bleibt im 13. Spiel ohne Verlustpunkt.

Gerade 40 Stunden waren für die Handballer des Bergischen HC zwischen dem Abpfiff nach dem glücklichen 27:26 in Wilhelmshaven bis zum Anpfiff der Partie gegen den TV Emsdetten vergangen. Doch mit unglaublicher Energie und unglaublichem Tempo schaffte es der Tabellenführer der Handball-Bundesliga gestern, die Erinnerungen an Freitag verblassen zu lassen. Von der ersten Minute an gab es kaum einen Wackler, und am Ende stand trotz schlapper letzter zehn Minuten in deutlicher 31:25 (18:9)-Sieg gegen den bisherigen Tabellensiebten, der früher mal ein Angstgegner für den BHC gewesen war. Unter dem Strich brachte also auch der zweite Doppelspieltag der Saison zwei Siege, und die Löwen schraubten ihren eigenen Startrekord auf 26:0-Punkte.

Emsdetten verliert im Wirbel das BHC die Orientierung

Vor 2224 Zuschauern in der Solinger Klingenhalle war es, wie in der Woche zuvor gegen Nordhorn, eine wahre Demonstration der Stärke und die Frage, wer diesen BHC auf dem direkten Weg zurück in Liga eins überhaupt noch stoppen soll, stellt sich immer mehr. Aktuell könnte man das höchstens der SG Bietigheim zutrauen. Beim Tabellenzweiten müssen die Löwen in zwei Wochen antreten, nachdem sie in der kommenden Woche ebenfalls eine Auswärtsfahrt in den Süden - und zwar nach Konstanz - vor sich haben. Allerdings ließ Bietigheim gestern beim 26:26 gegen Rimpar einen Punkt liegen.

Vom ersten Ballkontakt an merkte man den Gastgebern an, wie viel sie sich vorgenommen hatten. Doch der Start war noch etwas überheblich, und so lagen die Gäste mit 3:1 in Front. Das war allerdings nur eine Momentaufnahme. Die BHC-Abwehr wurde nun schier unüberwindlich, und mit ihr liefen die Gastgeber einen Gegenstoß nach dem anderen. Sehr oft wurden die vom bärenstarken Linksaußen Milan Kotrc abgeschlossen, doch auch der wie so oft mutig und blitzschnell auftretende Halbrechte Maciej Majdzinski und Rechtsaußen Arnor Gunnarsson konnten sich regelrecht austoben.

Seinen 100. Saisontreffer hatte der Isländer gleich zu Beginn per Siebenmeter erzielt und konnte an der Spitze der Zweitliga-Schützenliste schnell weitere Treffer zwischen sich und einen seiner schärfsten Konkurrenten, den Emsdettener Linksaußen Dirk Holzner, legen. Dabei half auch Torhüter Janis Boieck bei seinem ersten Auftritt für die Löwen mit. Von Trainer Sebastian Hinze zunächst nur für einen Siebenmeter zwischen die Pfosten geschickt, parierte er gegen Holzner beim Stand von 6:4 und sorgte mit dafür, dass auch die 2200 Zuschauer in der gut gefüllten Klingenhalle sehr schnell auf Betriebstemperatur kamen. Standing ovations etwa gab es nach dem Gegenstoß von Arnor Gunnarsson zum 16:7, als Gästetrainer Daniel Kubes sich nicht mehr anders zu helfen wusste als schon die zweite Auszeit zu nehmen, damit seine Mannschaft im BHC-Wirbel nicht völlig die Orientierung verlor.

Highlights konnte der BHC trotzdem weiter setzen, etwa durch Gunnarssons Kempatrick zum 17:8 nach Zuspiel von Tomas Babak oder die zahllosen Paraden vom Christopher Rudeck, der über 51 Minuten eine absolut erstligareife Leistung bot. Auch nach dem Wechsel erlahmte der BHC-Angriffselan zunächst nicht. Klasse etwa Tomas Babak, aber auch Milos Petrovsky, der am Kreis immer mehr zur Bank wird. Dass man den Gästen nun etwas mehr Raum bot und sie am Ende sogar noch auf sechs Tore herankommen ließ, war so nicht mehr als ein Schönheitsfehler angesichts der tollen Gesamtleistung.