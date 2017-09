Erster personeller Rückschlag für Handball-Zweitligist Bergischer HC in der noch jungen Saison: Die müssen bis zu vier Wochen auf ihren Rückraumrechten Bogdan Criciotoiu verzichten. Der rumänische Nationalspieler hatte sich kurz vor der Halbzeitpause im Derby gegen TUSEM Essen eine Verletzung im Wurfarm zugezogen. Eine MRT-Diagnostik bei Mannschaftsarzt Diederich von der Heyde in der Sporttraumatologischen Abteilung des Wuppertaler Helios Klinikums ergab einen Kapselriss und eine Innenbandzerrung im Wurfarm. Für die nächsten Aufgaben, beginnend am Freitag mit dem schweren Auswärtsspiel in Hamm, muss dem BHC dennoch nicht Bange sein. Mit Kapitän Kristian Nippes und Maciej Majdzinski verfügt der BHC noch über zwei weitere Spezialisten im rechten Rückraum