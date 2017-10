Handball-Zweitligist profitiert langsam vom Nachwuchs.

Handball-Zweitligist Bergischer HC setzt weiter auf die Verzahnung von Schule und Leistungssport. Beirat Jörg Föste verlängerte jetzt offiziell die seit zwei Jahren bestehende Kooperation mit der Solinger Friedrich-Albert-Lange-Gesamtschule (Fals), die den Status einer NRW-Sportschule hat. „Wir haben eine in wesentlichen Bereichen konkretere und zeitgemäßere Fassung erarbeitet, die mich für die kommenden Jahre froh stimmt“, so Föste. Die Jugendarbeit trägt in den Einsätzen von Jonas Dell (19 Jahre) und Dorian Wöstmann (19) Früchte, mit Alexander Weck (17) geht sogar ein Jugend-Nationalspieler auf die „Fals“.

Die Kooperation soll auch auf andere Schulen im Bergischen ausgedehnt werden, indem junge Sportler von dort zum Vormittagstraining abgeholt und auch wieder zurückgebracht werden. Auch mit der Wuppertaler Friedrich-Bayer-Realschule gibt es beim BHC Aktivitäten, ebenso wie eine Kooperation mit dem Haaner TV. Aber auch Remscheid spielt bei der Strategie, den deutschen Spitzensport Handball weiter voranzutreiben, eine bedeutende Rolle. Darüber hinaus gelte die tägliche Arbeit beim BHC der Talentsichtung an Grundschulen. jk