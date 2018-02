Als einer von 22 Handballclubs in Deutschland erhält der Bergische HC auch 2018 das Jugendzertifikat.

Wuppertal. Der Bergische HC gehört zu den Vereinen in Deutschland bei denen sich talentierte Nachwuchsspieler hervorragend entwickeln können. Das Gütesiegel hierfür wurde dem Club seitens der Handball-Bundesliga nun bereits zum siebten Mal in Folge verliehen. Eine Entwicklung, mit der Christoph Rath zufrieden ist. „Wir erfüllen in zwei der drei Teilbereiche sogar die Voraussetzung für den Stern, der ein besonderes Prädikat darstellt“, sagt der Jugendkoordinator über die insgesamt achte Auszeichnung des BHC.

Nur im Teilbereich „Struktur“ fehlen dem Verein noch Punkte

Neun Clubs erhielten dieses Jahr den Stern – so viele wie nie zuvor. „Zu Beginn waren nur die Füchse Berlin und der SC Magdeburg dabei. Es hat sich also viel getan“, erläutert Rath. „Wenn wir mithalten wollen, müssen wir unsere Professionalisierung weiter vorantreiben.“ An viel mangelt es bei den Löwen nicht. Nur im Teilbereich „Struktur“, bei dem es um Personal und Kooperationen des Vereins geht, hat der BHC noch nicht genug Punkte.

Die Zusammenarbeit mit der Solinger Friedrich-Albert-Lange-Schule (Fals) wird in der Beurteilung sehr positiv hervorgehoben, doch der Club beschäftigt mit Christoph Rath erst einen hauptamtlich Angestellten im Nachwuchsbereich. „Im Bereich der Lizenzen sind wir sehr gut aufgestellt“, sagt Rath. „Markus Pütz (B-Jugend-Coach) macht derzeit die A-Lizenz, Jens Sieberger (A-Jugend) hat sie schon.“ So erreichen die Bergischen mit 770 Punkten locker die Kritierien zum Erhalt des Zertifikats. Zur Sternchenwertung wären allerdings 805 Zähler nötig.

In den Teilbereichen „Mannschaften“ sowie „Athleten“ erfüllt der BHC bereits die Vergabekriterien für das besondere Prädikat. Trainingsumfänge und Spielklassen der Nachwuchsteams sind so gut, dass es der Verein auf 360 Punkte bringt – nur zehn unter dem Maximum. „Das hätten wir erreicht, wenn unsere zweite Männermannschaft in der 3. Liga antreten würde.“ Davon ist der Club jedoch weit entfernt. In der Regionalliga-Nordrhein steht die Reserve auf dem vorletzten Platz.

Hier sieht Rath auch das größte Defizit, das die Löwen derzeit haben. „Der Übergang vom Jugend- in den Profibereich ist noch nicht optimal“, sagt der Nachwuchskoordinator. „Es ist nur selten so, dass 18-Jährige den Sprung direkt zu den Profis schaffen. Oft helfen ein paar Jahre in der 3. Liga, um sich zu entwickeln und dann oben anzukommen.“