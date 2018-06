Babaks Tschechen schlagen Russland in der Qualifikation.

Mit engen Ergebnissen sind die Handball-Nationalspieler des Bergischen HC in die Qualifikationsduelle für die WM 2019, die in Dänemark und Deutschland stattfindet, gestartet. Rechtsaußen Arnor Gunnarsson kam mit Island im Hinspiel beim Außenseiter Litauen nicht über ein 27:27 (10:13) hinaus, hatte dabei meist in Führung gelegen. Trotz 17 gehaltener Bälle von Ex-BHCer Björgvin Gustavsson und sieben Treffern von Gunnarsson konnten die Nordmänner den Sieg in Vilnius nicht ins Ziel bringen. Dennoch haben sie für das Rückspiel in Reykjavik am Mittwoch noch eine gute Ausgangsposition.

Die Tschechen mit Tomas Babak und Milan Kotrc gewannen gegen den Favoriten Russland ihr Heimspiel mit 27:26 (12:17). Auch dank Babak, der mit sechs Treffern neben Jakub Hrstka tschechischer Top-Scorer war, konnten die Tschechen dabei deutliche Rückstände (4:11, 12:17) noch aufholen. Der Siegtreffer zwei Sekunden vor dem Ende verwandelte die Halle in Mikulovska in ein Tollhaus. Milan Kotrc steuerte einen Treffer bei, der dritte BHC-Tscheche, Leos Petrovsky, hatte wegen einer Wadenmuskelverletzung passen müssen. Das Rückspiel findet am Dienstag in Perm statt.

Eine überraschende 24:25-Niederlage kassierte Vizeeuropameister Schweden mit Max Darj und Linus in s’Hertogenbosch gegen die Niederlande. Von dem BHC-Duo traf lediglich Arnesson einmal. Auf der Gegenseite war der künftige BHC-Linksaußen Jeffrey Boomhouwer zweimal erfolgreich. Auch für Schweden ist aber im Rückspiel, das am Mittwoch in Kristianstad stattfindet, noch alles drin.