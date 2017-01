Handball Beyeröhder Siegesserie reißt gegen Lintfort

Wuppertal. Nach fünf Siegen in Folge ist die Serie von Handball-Zweitligist TV Beyeröhde gerissen. Im zweiten Spiel unter der neuen Trainerin Sabine Nückel gab es gegen Lintfort eine knappe 34:35 (17:19)-Heimniederlage. Eine sehr schwache Abwehrleistung der Gastgeberinnen war ausschlaggeben dafür, dass Lintfort fast ständig in Führung lag und diese am Ende auch nicht mehr abgab. Beste Werferin bei Beyeröhde war Ramona Ruthenbeck mit acht Treffern.