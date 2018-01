Wuppertal. Eine sehr unglückliche 32:33 (14:17)-Niederlage kassierten die Zweitliga-Handballerinen des TV Beyeröhde am Samstagabend bei der FSG Mainz 05/Bodenheim. Gegen den letzten Treffer von Rechtsaußen, drei Sekunden vor dem Ende, waren die Wuppertalerinnen am Ende machtlos. Mit insgesamt 22 Treffern waren Pia Adams (9/4), Ramona Ruthenbeck (7/1) und Mandy Reinarz (6/1) die besten Werferinnen der Beyeröhder Handballgirls, die den vierten Platz an Mainz abtreten.