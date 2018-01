Wuppertal. Handball-Zweitligst TV Beyeröhde ist ein guter Start ins Jahr 2018 gelungen. Auch ohne die zurück in ihr Heimatland gewechselte Michaela Janouskova gewann die Mannschaft von Trainer Martin Schwarzwald zu Hause gegen Hanover-Badenstedt mit 31:26 (14:13). Überzeugen konnte unter anderem die junge Katharina Hufschmidt, die Janouskova ersetzen soll. Sie wusste nicht nur als Torschützin zu gefallen, sondern auf mit ihrer Kampfkraft. Mehrfach eroberte sie in bester Boris- Becker-Manier im Hechtsprung abprallende Bälle in Angriff und Abwehr. Durch den Sieg festigte der TV Beyeröhde seinen fünften Tabellenplatz.