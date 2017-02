Wuppertal. Die Handballerinnen von Zweitligist TV Beyeröhde setzen ihren Lauf in der zweiten Bundesliga eindrucksvoll fort. Am Samstag ließen sie in der Buschenburg den Gästen aus Haunstetten keine Chance und gewannen klar mit 30:20 (14:9). Auch durch die Härte des Gegners, der sieben Zeitstrafe kassierte, ließen sich die Gastgeberinnen nicht beeindrucken. Krönender Abschluss eines tollen Handballabends war ein Kempa-Trick, den Melina Fabisch zum 30. Treffer nutzte. Erfolgreichste Schützin war Mandy Münch mit sechs Treffern.

Zumindest bis kommenden Samstag ist Beyeröhder jetzt sogar Zweiter.