Wuppertal. Handball-Zweitligist TV Beyeröhde hat am Samstagabend gegen den Tabellen-Zehnten HSG Kleenheim 28:28-Unentschieden gespielt. Die Partie stand bis zum Ende auf Messers Schneide. Immer wieder scheiterten die auf Rang sechst platzierten Gastgerberinnen an der starken Torhüterin des Aufsteigers. Die hielt unter anderem drei Siebenmeter. So war die Punkteteilung am Ende gerecht. Beste TVB-Schützin war erneut Ramona Ruthenbeck, die siebenmal erfolgreich war.