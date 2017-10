Beyeröhde darf endlich auswärts ran

Im vierten Saisonspiel dürfen die Zweitliga-Handballerinnen von TV Beyeröhde auch mal in den Bus einsteigen und auswärts ran. Mit FSG Waiblingen-Korb bekommen es die Beyeröhder Handballgirls bei ihrer Auswärtspremiere am Samstag (18 Uhr) allerdings gleich mit dem aktuellen Spitzenreiter der Liga zu tun. Cheftrainer Martin Schwarzwald konnte die Vorbereitung durch seine Teilnahme am A-Lizenz-Lehrgang in Kaiserau nur bedingt mitmachen, so übernahm Sabine Nückel. Personell hoffen die Wuppertaler trotz der Probleme von Melina Fabisch und Luisa Knippert an den Füßen aus dem Vollen schöpfen zu können e.ö.