Wuppertal. Nach einem unerhöhrt spannenden Handballspiel haben die Zweitliga-Damen des TV Beyeröhde die "Miezen" aus Trier mit 34:33 besiegt. Zur Pause sah es noch so aus, als könnten sich die Wuppertalerinnen für die Hinspielniederlage deutlich revanchieren. Die Gastgerberinnen führten in der Buschenburg mit 20:14, vergaben aber in der zweiten Hälfte zu viele Chancen und ließen die Gäste noch gefährlich nahe herankommen. Ramona Ruthenbeck trug mit tollen 13 Treffern dazu bei, dass es dennoch ein glückliches Ende wurde.Natalie Adeberg traf mit ihren kraftvollen Präzisionswürfen siebenmal.