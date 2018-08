Zu Hause treten die Löwen in blau, auswärts in rot an.

Handball-Bundesligist Bergischer HC hat bei der offiziellen Mannschaftspräsentation in Solingen vor rund 200 Fans das neue Heim-Trikot präsentiert. Zu Hause werden die Löwen erneut in blau, auswärts in rot antreten. Neu ist das Design des von Salming individuell für die Bergischen produzierten Trikots. Das Logo des Top-Partners WKW automotive steht auf einem weißen Streifen in der Mitte, der Farbton darüber unterscheidet sich von dem darunter. Um die Nähe zum Bergischen Land zu verdeutlichen, prangen auf den Trikots Ornamente mit Merkmalen der Region – der Geschichte der Textilindustrie im Bergischen, der Müngstener Brücke, der Wuppertaler Schwebebahn, der Klingenstadt Solingen und der Röntgenstadt Remscheid. Bei der Präsentation gab es den neuen Teamtrailer zu sehen, der vor jedem Heimspiel die Stimmung anheizen soll. Er ist auch auf Youtube im Internet zu sehen. Red

bit.ly/2M7WfJC