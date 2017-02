Wuppertal. Ohne Kapitän Franziska Goessmann versucht Basketball Zweitligist Barmer TV am Samstag, 17.30 Uhr, bei der TG Neuss den nächsten Strohhalm im Abstiegskampf zu ergreifen. Als Lehrerin ist sie mit ihrer Klasse auf Skifreizeit. Auch der Einsatz von Leonie Bleker (Mittelohrentzündung) ist gefährdet. Der Tabellenvierte Neuss ist ebenfalls nicht sorgenfrei, hat zuletzt ohne seine an der Schulter verletzte Amerikanerin Kita Waller drei Spiel in Folge verloren, allerdings schon Us-Ersatz verpflichtet. gh