Basketball Barmer TV bleibt nach Niederlage Vorletzter

Wuppertal. Schade, Schade. Gegen Tabellenführer Veilchen Ladies Göttingen standen die abstiegsbedrohten Zweitliga-Basketballerinnen des Barmer TV kurz vor einer Überraschung . In der heimischen Heckinghauser Halle führten die Barmerinnen am Samstag zur Halbzeit mit 27:25 und blieben auch im dritten Viertel noch an den Gästen dran. Erst im letzten Viertel schlug das Pendel in Richtung des Tabellenführers aus, der am Ende mit 69:61 doch die Oberhand behielt.



Wiebke Bruns war mit 17 Punkten beste BTV-Schützin und schöpfte endlich ihr großes Potenzial aus. Einen guten Einstand feierte die Italienerin Florencia Placios, die in dieser Woche verpflichtet worden war und als Offensivallrounderin gilt. Ihr gelangen elf Punkte.



Mit erst zwei Saisonsiegen bleibt der BTV Vorletzter.