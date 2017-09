ASV-Tanzpremiere auf Küllenhahn

Samstag und Sonntag, 16. und 17. September, richtet der ASV Wuppertal im Sportzentrum Küllenhahn sein erstes deutschlandweites Ranglisten-Turnier in den Disziplinen, Solo, Duo und Small Group aus. Dort treffen sich viele der Besten aus ganz Deutschland, wobei die Tanzsportabteilung des ASV sportlich wie organisatorisch Akzente setzen will. Mit dabei sind alle Könner, schließlich holte der ASV bei der jüngsten EM sechsmal Gold. Die Hauptgruppe Solo sowie Jugend Duo beginnen am Samstag um 12 Uhr, um 18 Uhr folgen Small Groups der Hauptgruppe und der Jugend. Am Sonntag geht es schon um 9 Uhr mit der Hauptgruppe Duo los. Es folgt die Jugend mit dem Solo. fwb