Wuppertal. Am Mittwoch empfängt Fußball-Bezirksligist ASV Wuppertal auf dem Sportplatz am Gelben Sprung (Winchenbachstraße 41) in Barmen das Regionalligateam von Fortuna Düsseldorf.

Anstoß der Partie ist um 19.15 Uhr. Der Eintritt kostet vier Euro. Der ASV ist fulminant in die Saison gestartet und hat bereits nach dem zweiten Spieltag die Tabellenführung in der Bezirksliga übernommen. Nach drei Spieltagen und drei Siegen hat das Team von Trainer Ünsal Bayzit ein mehr als beachtliches Torverhältnis von 20:6 Toren vorzuweisen. ull