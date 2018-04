Fußball-Bezirksliga: Der TSV Ronsdorf verliert bei Spitzenreiter TVD Velbert. Grün-Weiß holt den zweiten Punkt der Saison.

TVD Velbert – TSV Ronsdorf 5:2 (2:1). Das Topspiel zwischen Spitzenreiter TVD Velbert und Verfolger TSV Ronsdorf entschieden die Schlossstädter deutlich und verdient mit 5:2 (2:1) für sich. Zu viele Fehler und Ballverluste sowie zu wenig druckvolle Aktionen der Zebras begünstigten den klaren Velberter Erfolg. Die frühe TVD-Führung durch Jeffrey Tumanan (12.) egalisierte Denis Levering nach einem Foul an Julian Zeidler per Strafstoß bereits zwei Minuten später. Christos Karakitsos nutzte in der 42. Minute eine der Chancen für die immer besser in die Partie gekommenen Platzherren. Tumanan konnte zwar in der 51. Minute auf 3:1 erhöhen, doch Zeidler war vier Minuten später nach Vorarbeit von Michael Günther mit dem 2:3 zur Stelle. „Danach waren wir viel zu offen und haben insgesamt eher einen schlechten Tag erwischt“, resümierte TSV- Coach Daniel Meike. Nach dem 4:2 von Maik Bleckmann (64.) sah Felix Heyder noch die Ampelkarte (71.). Chamdin Said stellte acht Minuten vor dem Abpfiff den 5:2-Endstand her. ryz Grün-Weiß – TV Dabringhausen 3:3 (1:0). Ausgerechnet gegen Angstgegner TV Dabringhausen holte Grün-Weiß Wuppertal beim 3:3 (1:0) den zweiten Punkt in dieser Saison. In einem für die Zuschauer spannenden und abwechslungsreichen Spiel gingen die Wuppertaler nach einem weiten Einwurf von Liwaa Adnan Mohammed durch Elbin Redzepovic in Führung (13.). Trotz zahlreicher Möglichkeiten auf beiden Seiten im ersten Durchgang, beispielsweise für Jakub Zalewski oder Mohammed, fiel der nächste Treffer erst nach einer guten Stunde: Hakan Özkan war in der 64. Minute mit einem Sonntagsschuss erfolgreich. Beflügelt durch den Ausgleich legten die Gäste nach: Aydin Türksoy (69.) per Freistoß und Serkan Özkan per Strafstoß (74.) schienen für die Vorentscheidung zu sorgen. Doch Grün-Weiß kam zurück: Ioannis Siagas (81.) und Mohammed (85.) per Strafstoß egalisierten die Gästeführung und feierten, trotz der ärgerlichen Gelb-Roten Karte für Jean Louis Tavarez (88.), noch das verdiente Remis. ryz 1. FC Wülfrath – SV Jägerhaus-Linde 4:1 (3:1). Nach der Klatsche im Ronsdorfer Derby am Mittwoch verlor Linde auch in Wülfrath und bleibt auf dem Relegationsplatz. Allerdings war Linde-Trainer Carsten Tracogna mit der Leistung der nur zwölf einsatzfähigen Spieler durchaus zufrieden. „Die Jungs, die auf dem Platz gestanden haben, haben ihr Bestes gegeben“, lautete sein Fazit. Nach 37 Minuten, als Luca Lenz einen Strafstoß zum 1:1-Ausgleich verwandelte, war die Hoffnung groß, einen Punkt aus Wülfrath entführen zu können. Doch noch vor der Pause war es der Mann des Spiels, Davide Mangia, der mit seinen Treffern zwei und drei auf 3:1 für den FC stellte. „Wir müssen unsere Chancen besser ausspielen und bekommen dumme und unnötige Gegentore. Sonst wäre heute durchaus etwas dringewesen“, sagt Tracogna. Doch in der zweiten Hälfte traf einzig Mangia ein viertes Mal. lars