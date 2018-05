Ana-Lena Toto (SV Bayer) und Guy den Heijer (Barmer TC) heißen die Bergischen Tennismeister 2018.

Auf der ausgezeichnet besuchten Anlage des Barmer TC am Toelleturm hatte Titelverteidigerin Ana-Lena Toto am Samstag in einer Neuauflage des letztjährigen Endspiels wenig Mühe, Anika Kurt (Solinger TC) mit 6:2 und 6:0 zu besiegen. Erheblich spektakulärer verlief das das Finale im Herren-Einzel, wo der für den BTC spielende Holländer Guy den Heijer seinen gleichfalls sehr starken Gegner Tom Schönenberg (NBV Velbert) in einem mitreißenden Match 7:5 und 6:3 schlug.

Den Heijer vervollständigte seinen Triumph dann noch durch einen Sieg im Doppel zusammen mit dem Vorjahressieger Moritz Poswiat(BTC). Die an Nummer eins gesetzten Barmer gewannen gegen Jan Augustat und Chris Topham (beide SV Bayer) 6: 2 und 6:4.