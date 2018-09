Interview Der neue WSV-Trainer spricht über seinen Führungsstil und die Partie gegen Alemannia Aachen am Sonntag.

Wuppertal. „Ich bin der Adrian“, stellte sich Adrian Alipour am Mittwoch bei der Pressekonferenz zu seiner Inthronisierung als neuer WSV-Trainer vor. Wie zuvor Christian Britscho also offenbar ein sehr nahbarer Trainer, der die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur bringen soll. Möglichst schon am Sonntag im Heimspiel gegen Alemannia Aachen (15 Uhr), das live auf Sport 1 im Fernsehen übertragen wird. Beim 8:0 gegen Kreisligist SV Rees im Niederheinpokal (Auslosung der nächsten Runde am 12. September), stand er am Mittwochabend erstmals mit an der Seitenlinie. Wir sprachen mit ihm.

Wie hat Ihnen das erste Spiel mit dem WSV gefallen?

Alipour: Dass die Jungs viel Spielfreude und Laufbereitschaft an den Tag gelegt haben, hat mir gut gefallen. Jeder wollte den Ball haben und auf sich aufmerksam machen. Das hatten wir so besprochen.

Kann man davon etwas für Aachen mitnehmen?

Alipour: Das ist natürlich ein ganz anderes Spiel und eine ganz andere Mannschaft. Heute beschäftigen wir uns vor dem Training mit der Videoanalyse. Wichtig ist erst einmal, dass wir Leidenschaft und Wille zeigen.

Adrian Alipour Geboren: 5. November 1978 in Dortmund, dort wohnt er auch Beruf Angestellter bei der Deutschen Angestellten Krankenkasse in Essen. Alipour hat für den WSV die Freistellung erhalten. Trainerlizenz: A Trainerstationen: 2009-2016 Kirchhörder SC (Westfalenliga, 6. Spielklasse), Juli bis August 2016 Co-Trainer von Stefan Vollmerhausen beim WSV, seit Herbst 2016 ASC Dortmund (Oberliga). Spielverlegung: Das übernächste Liga-Spiel des WSV bei der U 23 von Borussia Dortmund wurde auf Geheiß der Polizei (Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze/ZIS) von Samstag, 15. September, auf Dienstag, 18. September, um 19.30 Uhr verlegt. Das Bundesligateam des BVB spielt an diesem Abend auswärts in der Champions-League gegen Club Brügge.

Sie stecken schon voll in der neuen Arbeit, dabei hatten sie gar keine Zeit, sich vorzubereiten.

Alipour: Ja, das war schon ein Erdbeben, als der WSV am Dienstagmorgen angerufen hat. Da überlegt man nicht lange. Es gab noch viel zu regeln. Dem ASC Dortmund bin ich sehr dankbar, dass sie mir keine Steine in den Weg gelegt haben. Heute habe ich auch von meinem Arbeitgeber, der Deutschen Angestellten Krankenkasse, die Freistellung für ein Jahr erhalten.

Wie viel Alipour steckte in der Pokalaufstellung (der WSV spielte, anders als zuletzt unter Christian Britscho fast nur mit etablierten Spielern)?

Alipour: Die Aufstellung haben Co-Trainer Pascal Bieler, Sportdirektor Manuel Bölstler und ich besprochen. Sie muss mit der gegen Aachen nichts zu tun haben.

Was können Sie in dieser kurzen Zeit überhaupt ändern?

Alipour: Erst mal möchte ich mir so schnell wie möglich ein persönliches Bild von jedem Spieler machen, werde viele Einzelgespräche führen. Jeder soll ja die gleiche Chance bekommen. Deshalb habe ich mich auch gar nicht groß über jeden vorinformiert. Ich will unvoreingenommen an die Sache herangehen. Auf jeden Fall hat mir Christian Britscho eine wahnsinnig fitte Mannschaft hinterlassen.