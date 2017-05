American Footballer der Wuppertal Greyhounds schlagen Mülheim Shamrocks mit 22:8.

Wuppertal. Im Auftaktspiel der Verbandsliga NRW im American Football vor 220 Zuschauern am Gelben Sprung besiegten die Footballer der Wuppertal Greyhounds die Mülheim Shamrocks mit 22:7 (0:7). Es wurde das erwartet spannende Spiel. Die Wuppertaler klopften in der ersten Hälfte mehrfach an der Endzone der Shamrocks an, Punkte gelangen ihnen aber nicht. So nutzten die Mülheimer kurz vor der Pause ihre Chance und gingen nach einem 30-Meter-Lauf überraschend mit 7:0 in Führung.

In der Halbzeit fanden die Trainer der Greyhounds die richtigen Worte, und die Mannschaft ging mit der Einstellung auf den Platz, das Spiel zu drehen und für sich zu entscheiden. Früh im dritten Viertel bediente Quarterback Florian Körber, der eine sehr gute Leistung zeigte, den Passempfänger Alexander Weise, der den Ball zum 6:7 in die Endzone trug. Der Zusatzpunkt wurde verpasst.

Neuzugang Govind „Joe“ Mukubay hat aufgepasst

Jetzt trumpfte die starke Defensive der Greyhounds richtig auf und stoppte die Mülheimer Angriffsbemühungen recht schnell, so dass die Offensive viel Spielzeit erhielt. Dennoch dauerte es bis Mitte des letzten Viertels, bevor die Wuppertaler in Führung gehen konnten. Diesmal lief Quarterback Florian Körber die letzten vier Meter zum Touchdown selbst in die Endzone. Nick Czepok brachten im Anschluss den Zwei-Punkte-Versuch in die Endzone und baute die Führung der Windhunde auf 14:7 aus.

Die Mülheimer antworteten in ihrem nächsten Angriff mit langen Pässen. Sie wollten unbedingt den Ausgleich erzielen, aber einer dieser langen Pässe wurde von Greyhounds-Neuzugang Govind „Joe“ Mukubay abgefangen und über 60 Meter in die Endzone der Shamrocks getragen. Weil danach beim erneuten Zwei-Punkte-Versuch Quarterback Florian Körber in die Endzone lief, bauten die Wuppertaler die Führung auf 22:7 aus. Der erste Saisonsieg war unter Dach und Fach.

„Großartig, wie das Team nach dem unglücklichen Rückstand mit beinahe fehlerfreiem Spiel reagiert und die Partie am Ende noch deutlich gewonnen hat“, sagte der erste Vorsitzende der Greyhounds, Achim Otto zufrieden.

Die Damen der Wuppertal Greyhounds hatten sich in der 2. Liga mit 48:20 gegen die Bochum Miners ebenfalls deutlich durchgesetzt.

Schon am kommenden Sonntag (Kick-off: 16 Uhr, Gelber Sprung) geht es für die Herren in der Verbandsliga mit dem Heimspiel gegen die Hamm Aces weiter.