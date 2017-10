Wuppertal. Am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr hat ein Mann eine Spielhalle in der Sophienstraße in Elberfeld überfallen. Dabei wurde eine Mitarbeiterin der Spielhalle so verletzt, dass sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Täter konnte – vermutlich mit einem Auto – entkommen.

Die Polizei hat eine Großfahndung nach dem Mann eingeleitet, den sie für gefährlich hält. Die Kriminalpolizei sicherte am Abend Spuren am Tatort. Wie der Täter vorgegangen ist und ob er Geld erbeutet hat, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht bekannt geben.