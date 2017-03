Spielhalle in Wichlinghausen überfallen

Wuppertal. Am Mittwochabend, gegen 22.10 Uhr, betrat ein Mann bewaffnet mit einem Messer, eine Spielhalle an der Wichlinghauser Straße. Er bedrohte die Spielhallenaufsicht und ließ sich Bargeld aus der Kasse geben. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der Räuber ist circa 190 cm groß, er ist von sportlicher Statur mit blauen Augen. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Daunenjacke mit Kapuze, schwarze Jeans, Schal und eine Kappe mit einem Schild und silbernen Streifen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/2840 zu melden.