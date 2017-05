Ein Unbekannter bedrohte die Angestellte am Freitagnachmittag mit einem Messer.

Wuppertal. Am Freitag, 5. Mai, überfiel ein Unbekannter um 15.10 Uhr eine Spielhalle an der Gathe in Elberfeld. Der Mann betrat das Geschäft und bedrohte die 46-jährige Angestellte mit einem Messer. Während er sich an der Kasse bediente, flüchtete die Frau aus dem Geschäft in ein benachbartes Café. Von dort informierte sie die Polizei.

Der Räuber (ca. 30, etwa 170 cm groß, sehr schlank, südländisches Äußeres, schwarze Haare, Kinn- und Oberlippenbart, trug Jeans und blaue Steppjacke) flüchtete mit seiner Beute aus der Spielhalle in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/2840 entgegen.