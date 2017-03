Wuppertal. Am Donnerstagabend, gegen 22.20 Uhr, wurde eine Spielhalle an der Lindenstraße in Barmen ausgeraubt. Zwei Unbekannte drohten der Spielhallenaufsicht mit einer Pistole und verlangten Geld. Anschließend flüchteten sie vom Tatort.

Ein Täter ist circa 20 Jahre alt, hatte eine schlanke Figur und ist circa 170 cm groß. Er trug ein dunkelblaues Sportoberteil und eine etwas hellere blaue Sporthose. Der zweite Täter ist circa 20 Jahre alt und 165 cm groß. Er hatte eine schlanke Figur, schwarze Haare und war mit einem weißen T-Shirt und einer dunklen Hose bekleidet.

Hinweise zu den Straftätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/2840 entgegen.