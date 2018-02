Die von Landes-Innenminister Herbert Reul (CDU) geplanten Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten (BFE) sollen auch in Wuppertal stationiert werden. Daneben werden Hundertschaften in Bochum und Köln zusammengefasst. Die erste BFE soll bereits zum 1. September 2018 in Bochum aufgestellt werden. Das Personal für die drei Beweissicherungs- und Festnahmehundertschaften (BFH) soll durch landesweite Stellenausschreibungsverfahren rekrutiert werden. Die Beamten der BFH müssen mindestens zwei Jahre in einer normalen Hundertschaft tätig gewesen sein und besondere Anforderungen bei der körperlichen Leistungsfähigkeit erfüllen. Der Aufbau der BFH soll zunächst durch Umwandlung von an den Standorten Bochum, Wuppertal und Köln bereits bestehenden Hundertschaften erfolgen. Als Kompensation erhalten vier der 15 übrigen Hundertschaften zusätzliches Personal im Umfang von jeweils einem Einsatzzug. Die Umstrukturierung soll bis zum September 2021 abgeschlossen sein. Hauptaufgabe der neuen Polizeieinheiten wird die Beweissicherung sowie die Festnahme von gewalttätigen Störern und Straftätern sein. Sie werden etwa bei Demonstrationen, Razzien oder Ausschreitungen am Rande von Fußballspielen zum Einsatz kommen. Red

Links zum Thema Neue Hundertschaften für NRW-Polizei - Wuppertal ist ein Standort