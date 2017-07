Während der sechswöchigen Sperrung fahren mehr Busse als noch in den Osterferien. Die Linien sind farbig markiert.

Wuppertal. Ab Sonntag, 22 Uhr, ist Wuppertal wieder vom Zugverkehr abgekoppelt. Das heißt sechs Wochen lang für viele Pendler Busfahren und im Stau stehen. Während aber bei der vergangenen Sperrung in den Osterferien schon vorher für viele klar war, dass es Probleme geben wird, stehen die Zeichen dieses Mal etwas anders.

Auch Andreas Mucke sieht das so. „Vorschusslorbeeren gibt’s keine, nach dem Desaster zu Ostern. Aber aus meinen Gesprächen mit der Bahn und aus der Präsentation im Verkehrsausschuss haben wir alle den deutlichen Eindruck mitgenommen, dass die Bahn verstanden hat: So geht es nicht nochmal. Nun sind uns zahlreiche Verbesserungen zugesagt, und man sieht ja schon an der Beschilderung, dass die Sperrung diesmal ganz anders aufgezogen wird.“

Denn schon im Laufe der Woche konnten an den Bahnhöfen und Haltestellen für den Schienenersatzverkehr (SEV) Hinweise auf die Haltestellen beziehungsweise auf die verschiedenen Linien des SEV gefunden werden.

Die Buslinien sind jetzt deutlich markiert in verschiedenen Farben. So sind die Schnellbusse, die die Linien RE4 und 13 zwischen Wuppertal und Düsseldorf ersetzen grün gekennzeichnet. Die halten in Oberbarmen respektive am Hauptbahnhof und fahren über das Sonnborner Ufer nach Düsseldorf – im 15-Minuten-Takt.

Keine Garantie für Zwischenhalt in Düsseldorf-Wersten

Dabei lässt die Bahn Fahrgäste auf Anfrage in Düsseldorf-Wersten aussteigen, die in die Stadtbahn umsteigen wollen oder nicht zum Hauptbahnhof müssen, sagt eine Bahnsprecherin. Allerdings sei dort kein Einstieg. Auch gebe es keine Garantie für die Anfahrt der Haltestelle, weil die Expresslinien flexible Routen haben, um Staus vermeiden zu können.

Daten

Grund

Schienenersatzverkehr Von Sonntag, 16. Juli, 22 Uhr, bis Mittwoch, 30. August, 4 Uhr, ist die Strecke zwischen Düsseldorf-Gerresheim und Wuppertal-Oberbarmen auf einer Länge von 13 Kilometern gesperrt. Die Stellwerke Gruiten, Vohwinkel und Wuppertal Hauptbahnhof werden durch ein Elektronisches Stellwerk in Vohwinkel ersetzt. Dafür werden 374 000 meter kabel verlegt und an 387 Signale, 98 Weichen, 324 Achszähler und 260 Magnete angeschlossen. Der Schienenersatzverkehr kostst den VRR 5,8 Millionen Euro

Der Schnellbus, der den RE7 ersetzt, fährt, blau beschildert, alle 60 Minuten jeweils vom Bahnhof Oberbarmen und dem Hauptbahnhof nach Solingen. Von dort aus fährt der RE7 weiter nach Köln, Neuss und Krefeld.

Außerdem fährt ein rot markierter Schnellbus zwischen dem Hauptbahnhof und Velbert-Langenberg, wo die S9 nach Essen erreicht werden kann. Der Schnellbus ohne Zwischenhalt fährt einmal in der Stunde.

Der reguläre Ersatzbus für die Linien S7 und 9 fährt im 20-bis-30-Muten-Takt von Oberbarmen über Barmen, Unterbarmen, Hauptbahnhof, Steinbeck, Zoo, Sonnborn, Vohwinkel, Wülfrath-Aprath, Velbert-Rosenhügel und Velbert-Neviges nach Langenberg.