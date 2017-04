Sperrung: Bahn zieht positives Zwischenfazit

Die Arbeiten am Stellwerk liegen im Zeitplan.

Wuppertal. Knapp 47 000 Menschen verlassen jeden Morgen Wuppertal - seit die Stadt am 7. April vom Bahnverkehr abgetrennt wurde teils fluchend. Doch pünktlich am Montag, 24. April, soll der Verkehr wieder auf den Schienen rollen. Trotz kurzem Schnee-Intermezzo gehen die Arbeiten am neuen elektronischen Stellwerk gut voran. "Wir liegen im Zeitplan. Am Montag soll der Verkehr wieder ganz normal rollen", sagte eine Bahnsprecherin der WZ.

Das positive Zwischenfazit der Bahn und die Kritik des Fahrgastverbands "Pro Bahn" lesen Sie heute Abend auf wz.de.