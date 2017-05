Kurioser Brandeinsatz auf der Nüller Straße in Elberfeld: Unrat fängt auf der Ladefläche eines Fahrzeuges der AWG Feuer und die Besatzung löscht selbst.

Wuppertal. Kurioser Brandeinsatz in Elberfeld: Gegen 7.15 Uhr war die Feuerwehr am Mittwochmorgen zunächst zu einem Lkw-Brand an die Nüller Straße alarmiert worden. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte dann allerdings einen Haufen nassen Sperrmüll auf der Straße, der bereits von der Besatzung eines Fahrzeuges der AWG gelöscht worden war. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, habe der Unrat in dem Fahrzeug gebrannt und sei dann von den AWG-Mitarbeitern zum Löschen auf die Straße gekippt worden. Die Feuerwehr untersuchte den Einsatzort noch mit einer Wärmebildkamera nach Glutnestern, konnte aber nach rund einer Stunde wieder abrücken. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar. ull