Wuppertal. Am Freitagvormittag hat Sperrgut in einer Müllpresse einer Recyclingfirma an der Badischen Straße 70 gebrannt. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle.

Es wurde niemand verletzt. Da es auf dem Betriebshof der Firma brannte kam nur kurzfristig zu Behinderungen auf dem Recyclinghof und der Badischen Straße.