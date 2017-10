Gut für Wuppertal: Der Förderverein Utopiastadt will Flächen am Bahnhof Mirke kaufen.

Der Förderverein Utopiastadt hat mit dem Bahnhof Mirke bereits eine zentrale Anlaufstelle für kreative Stadtentwicklung, für die Kultur- und Kreativwirtschaft, und somit ein Stadtlabor für Utopien geschaffen. Aber das soll noch nicht alles sein: Über das Spendenportal „Gut für Wuppertal“ sammelt der Verein Spenden, um Flächen um das historische Bahnhofsgebäude herum zu erwerben.

Auf dem 50 000 Quadratmeter großen Grundstück soll nach Vorstellung des Fördervereins ein integrativer Campus an der Schnittstelle von Sozialem, Kultur, Sport und Mikroökonomie entstehen. In einem ersten Schritt sammelt der Verein Spenden für 500 Quadratmeter Brachfläche. „Ziel ist es, die Fläche aus dem klassischen Verwertungsdruck rauszunehmen“, sagt David J. Becher vom Förderverein Utopiastadt. Mit der Trasse und dem ehemaligen Bahnhof entstünden Begehrlichkeiten. „Wir wollen eine nachhaltige und stabile Stadtentwicklung machen und erst einmal überlegen, wie nachhaltig das geht“, so Becher. Dabei sollte nicht nur in Hinsicht auf kurzfristige Bedarfe geplant werden, sondern für die kommenden 50 Jahre.

„Die Spender sichern ein Stück Gemeinwohlfläche“, sagt Becher. Denn es sei klar, wenn man der Fläche keine Zeit lasse, entstünden schnell „Matratzenlager oder Caterer“. Nach Willen des Vereins soll eine Art Reallabor entstehen und zeigen, wie die oft auseinander dividierten Parameter von Gesellschaft, Kultur, Soziales, Wirtschaft zwangsläufig ineinander greifen und nur so den Boden für eine nachhaltige und sozial sinnvolle Stadtgesellschaft bereiten.

Der Verein möchte die Fläche in Kooperation mit dem Quartier entwickeln. „Das ist keine einzelne konzentrierte Planung“, sagt Becher. Eine stabile Stadtentwicklung brauche aber viel Zeit und viele Debatten. Um Zeit zu haben, will der Verein die Bahnhofsbrache erwerben und sucht dafür Unterstützer.