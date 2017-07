Wichlinghausen. An der Wichlinghauser Straße steht sie, gegenüber der Hausnummer 8: die gepflanzte Säulen-Eiche. Dass der junge Baum dorthin kam, ist ein Ergebnis einer Spendenaktion, die vor einem Jahr von der Stadt in Kooperation mit der Organisation „Pflanz Deinen Baum und tu Gutes“ initiiert wurde. Dabei geht es darum, über eine Internetplattform Spenden für Neupflanzungen einzuwerben. Das städtische Budget ist begrenzt, etwa 900 Euro seien für die Pflanzung eines neuen Straßenbaums nötig, erklärt Christian Arlt, Abteilungsleiter im Ressort Grünflächen und Forsten, wo man sich über das bürgerschaftliche Engagement freut.

Gepflanzt wurden bislang an der Kohlstraße in Höhe Hausnummer 184 ein Spitz-Ahorn, ein Ginkgobaum an der Weststraße 38-40, eine Japanische Blütenkirsche an der Farbmühle 6 und eben die Wichlinghauser Säulen-Eiche. Eigentlich sollte Geld für zehn Bäume gesammelt werden, daher ist es weiter möglich, zu spenden. Zum Beispiel für eine Winter-Linde an der Vogelsangstraße. Die Liste gibt es im Internet, Spender erhalten eine Spendenquittung. Wer den Wuppertalern einen Straßenbaum schenken will kann sich informieren auf: pflanzdeinenbaum.eu