W.Zetti: Eine haarige Sache

W. Zetti hat Kollegen aus allen Altersgruppen: Ob Anfang zwanzig, Mitte dreißig, Ende vierzig oder mitten in den Fünfzigern – die Kollegen sind eine bunte Mischung aller Jahrgänge und haben dementsprechend verschiedene Interessen, Ansichten und auch Problemchen. Neulich kamen sie auf das Thema Haare. Ob Form, Farbe oder auch Menge – da hat jeder seinen eigenen Geschmack. So auch, wenn es um graue Haare geht. Während ein Kollege sich über den langsam ergrauenden Bart freut, macht eine Kollegin sich Sorgen, wann wohl die ersten grauen Strähnen kommen. Eine andere Kollegin hat da mit Mitte zwanzig schon einen Plan: Sie möchte sich die Haare frühzeitig komplett grau färben, so fallen die Strähnen kaum noch auf. Ist Grau nicht sowieso das neue Schwarz?