Wie viele Länder es auf der Welt gibt - und wie viele Städte, Dörfer, Gemeinden es dort geben muss – unglaublich. W.Zettis Kollege ist kein Mathematiker, weit weg davon, aber die Wahrscheinlichkeit, einem alten Bekannten ausgerechnet an der Atlantikküste Portugals zu begegnen, in einem touristisch kaum bekannten kleinen Dorf, hielt er doch für seeeeehr gering. So gering, dass er darüber nicht einmal nachgedacht hatte, als er mit Frau und Kind an einem Café vorbeischlenderte und besagtem Bekanntem in die Arme lief. W.Zettis Kollege war gerade angekommen, um ein paar Tage zu bleiben. Der Bekannte wollte eigentlich weiter. Aber um die Unwahrscheinlichkeit zu feiern, blieb er dann doch. Jedenfalls das war auch erwartbar.