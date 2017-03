Wer Spargel isst. . .

W. Zettis Kollegin kocht ihr Mittagessen stets vor - momentan kann sie von grünem Spargel nicht genug bekommen. Dass die grünen Stangen eigentlich noch gar nicht Saison haben, war ihr dabei zunächst nicht so wichtig, wenngleich sich das womöglich negativ auf ihren ökologischen Fußabdruck auswirken könnte. Als dann doch das schlechte Gewissen aufkam, erinnerte sie sich erleichtert an die alte Volksweisheit: „Wer Spargel isst, der sündigt nicht“. Nur das Spargelschälen muss sie noch lernen - das Mittagessen war in den letzten Tagen nämlich doch ein wenig holzig im Nachgang.