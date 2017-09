W.Zetti ist bekennender Wuppertal-Fan. Und jetzt, da er mit seinen Kollegen mitten im Elberfelder Stadtzentrum arbeiten darf, sieht er sich in seiner Begeisterung für die Schwebebahnstadt jeden aufs Neue bestätigt.

Besonders freuen ihn die Wupperzugänge, von denen einer sozusagen vor seiner Nase befindet, am Islandufer nämlich. Dort war gestern zu beobachten, wie sich tatsächlich Menschen in friedlicher Muße auf den Steinen am Wasser niederließen. Ganz ohne Lärm zu machen oder anderweitig aufzufallen, saßen sie da, mit Heißgetränk in der Hand. Einer hatte etwas zu lesen dabei, über der kleinen Schar immer wieder die Schwebebahn.

Eine absolute Idylle, findet W.Zetti, der seine Mitmenschen ermuntert, sich öfter am Fluss aufzuhalten. Auf dass er von ganz unterschiedlichen Wuppertalern in bester Weise wahrgenommen wird.