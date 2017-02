Marinosaurus Rex

Wie wenig Ahnung der Kollege von W.Zetti in Sachen Tieren hat, war ihm bisher nicht klar. Das kam jetzt heraus, als sein Sohn sein erstes Karnevalskostüm bekommen hat. Der Kollege hielt es für einen Marienkäfer: Ein roter Umhang mit schwarzen Flecken und eine schwarze Kapuze mit Fühlern. Eindeutig ein Marienkäfer, dachte der Kollege, eindeutig ein kleines, harmlos Krabbeltier. Zudem sah auch der Sohn ganz putzig aus. Aber das täuschte. Denn die Packung des Kostüms offenbarte, das der Sohn eigentlich als ein anderes Tier unterwegs sein wird. Vermutlich als blutrünstiges Raubtier - denn auf der Packung stand, was der Kollege nicht wusste: Marienkäfer sind Dinosaurier. Das ändert alles – denn so gehsehen ist auch die Fensterbank der Redaktion regelmäßig ein Jurassic Park.