Liebe teilen – mit Fremden

Ach, was schön, dachte sich W.Zettis Kollege, als er kürzlich in seinen Briefkasten guckte. Da lag eine Einladung zur Hochzeit. Christian und Julia wollen ihrer Liebe durch das Jawort Ausdruck verliehen und das auch mitteilen. Leider kennen weder W.Zettis Kollege noch dessen Frau das Brautpaar. Beide blickten ratlos auf das Foto der Glücklichen. Warum laden die uns ein? Anscheinend ist etwas schiefgegangen. Das Brautpaar wollte einen Freund einladen, der in die frühere Wohnung von W.Zettis Kollegen gezogen ist. Der Nachmieter wollte sich aber anscheinend nicht die Mühe machen, das Schild am Briefkasten auszutauschen - per Nachsendung der Post kam die Einladung dann nach Wuppertal. W.zettis Kollege war davon schon recht überrascht. Aber sicher nicht so sehr, wie das Brautpaar, wenn die Fremden der Einladung wirklich folgen. Schön wird das.