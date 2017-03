Die Großmutter von einem von W.Zettis Bekannten ist eine liebevolle, großartige Frau. Und sie hat ein fantastisches Gedächtnis. Was nicht immer von Vorteil ist: Sie erinnert sich an jedes einzelne Marmeladenglas, das sie ihrem Engel mitgegeben hat. Ziemlich genau dann, wenn er den Inhalt des Gläschens verbraucht hat, fragt sie, wann sie das Gefäß denn wiederbekomme. Als würden die übrigen 30.000 Stück im Keller nicht reichen. Kürzlich hat sie ihm eine Plastikdose mitgegeben. Die so praktisch ist, dass er jetzt immer sein Mittagessen darin transportiert. Einziger Nachteil: das dauerhaft schlechte Gewissen beim bloßen Anblick der Dose.