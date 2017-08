Eine neue Ära beginnt! Der heutige Lokalteil ist an unserem neuen Standort entstanden – und W.Zetti ist hellauf begeistert! Wo anfangen? Bei den neuen Schreibtischen und Schränken, die noch nach Möbelhaus riechen? Den vielen Thinktanks, Sitzecken, schicken Konferenzräumen und Loungebereichen? Oder bei der Küche mit den großen Tischen aus massivem Holz, die einen bei der Mittagspause ganz vergessen lassen, dass man im Büro ist? Das Tollste am neuen Großraumbüro ist jedenfalls definitiv der Ausblick. Wir schauen jetzt direkt auf die Schwebebahn – wenn Sie an der Ohligsmühle vorbeifahren, können wir Ihnen zuwinken. Und die Wupper ist so nah, dass wir fast reinspucken könnten. Tun wir natürlich nicht. Aber die Fenster machen wir trotzdem jetzt noch lieber auf als vorher – dann hören wir, wie die Schwebebahn vorbeirattert und spüren: Wir sind endlich wieder angekommen in der Mitte unserer Stadt.