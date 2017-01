Eine Frage der Körner

Manche mögen’s ja lieber heiß – oder wenigstens warm, aber gar nicht kalt. Das kann W.Zetti nun nicht passieren, er findet kaltes Winterwetter – so wie im Moment – doch ganz schön. Klar, für die Piepmätze, die nicht in den Süden geflogen sind, ist es ungemütlich, wenn sie auf Nahrungssuche gehen. Da hat W.Zetti schon immer mal ausgeholfen mit Brotkrümeln und Körnern auf der Balkonbrüstung. So auch jetzt. Doch keine Amsel, die sonst immer zum Picken kam, keine Meise, kein Garnichts. W.Zetti ist ratlos. Oder war er etwa beim falschen Bäcker einkaufen.